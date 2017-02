Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Wochenschluss ist es am deutschen Aktienmarkt zu einer schärferen Korrektur gekommen. Der DAX verlor am Freitag 1,2 Prozent auf 11.804 Punkte, allerdings kräftig erholt vom Tagestief bei 11.722. Spezielle Auslöser für den Kursrutsch gab es nicht. "Die Risikofreude lässt spürbar nach", sagte ein Händler. Ein anderer Teilnehmer gab sich indes gelassen. Fundamental seien die Vorzeichen für die Börsen unverändert gut. Die Wirtschaftsdaten fielen weiterhin übergeordnet positiv aus, die Berichtssaison laufe gut und von Donald Trump habe es zuletzt keine größeren Störfeuer gegeben.

BASF verlieren nach Zahlen - VW mit AR-Sitzung im Blick

Nach dem Zahlenrausch vom Vortag ging es am Freitag recht beschaulich zu. BASF gaben um 2,9 Prozent nach. "Der Ausblick liegt eher im unteren Bereich der Erwartungen", sagte ein Händler zum Geschäftsbericht. Die Analysten von Bernstein verwiesen zudem darauf, dass sich eine Cashflow-Kennziffer im vierten Quartal schwach entwickelt habe. Der operative Cashflow vor Working Capital Changes sei auf 1,4 Milliarden Euro von 2,1 Milliarden im gleichen Vorjahresquartal zurückgegangen.

Im Blick stand ferner VW mit der Aufsichtsratssitzung. Dort könnte es auch um die Zukunft von Markenchef Herbert Diess gegangen sein. Die Unsicherheit um seine Person hatte zuletzt das Sentiment für die Aktie belastet. Laut Evercore muss sich das VW-Management eindeutig positionieren. Entweder müsse Diess der Rücken gestärkt werden, oder VW müsse sich von seinem Markenchef trennen. Ein Abgang von Diess könnte nach Einschätzung von Evercore-Analyst Arndt Ellinghorst Kursverluste in der VW-Aktie in einer Größenordnung von 10 Prozent auslösen. Bis zum Börsenschluss gab es keine Nachrichten von der Sitzung. VW verloren 0,3 Prozent.

Für Prosiebensat.1 ging es um 3,5 Prozent nach unten. Die Experten von S&P Global senkten bei Prosiebensat.1 die Gewinnprognosen für 2017, da sie nun von niedrigeren Margen ausgehen. Im MDAX verlor die Aktie von Salzgitter 5,4 Prozent nach einer Abstufung des Papiers auf "Underperform" von "Neutral" durch Credit Suisse.

Nordex werden weiter verkauft

Im TecDAX wurde die Aktie von Nordex den zweiten Tag in Folge aggressiv abverkauft und verlor 19 Prozent. Das Unternehmen hatte am Donnerstag die Anleger mit einer massiven Umsatzwarnung auf dem falschen Fuß erwischt. Die Abweichungen der nun genannten Prognosen von der ursprünglichen Planung seien gravierend, sagte die NordLB. Entscheidend werde nun der Erfolg der Maßnahmen zur Umsatz- und Ergebnisstabilisierung sowie die Rückgewinnung des Vertrauens am Kapitalmarkt sein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 101,3 (Vortag: 71,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,96 (Vortag: 2,88) Milliarden Euro. Es gab zwei Kursgewinner und 28 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.804,03 -1,20% +2,81% DAX-Future 11.798,50 -1,18% +3,09% XDAX 11.800,48 -1,33% +3,09% MDAX 23.345,11 -1,05% +5,21% TecDAX 1.885,81 -1,39% +4,09% SDAX 9.889,14 -1,48% +3,88% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,36 59 ===

