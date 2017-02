Köln (ots) - Köln. Nach Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump hat der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich vor einem neuen atomaren Wettrüsten gewarnt. "Die Ankündigung des US-Präsidenten, das Potential der amerikanischen Atomwaffen numerisch und qualitativ zu steigern, wird die ohnehin instabile Weltordnung zusätzlich belasten", sagte Mützenich, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Russland und China würden nun versuchen, "mit vergleichbaren Schritten zu antworten". Europa könnte so in einen "atomaren Strudel" geraten. Schon der einseitige Ausbau der US-Raketenabwehr habe zu einem neuen Rüstungswettlauf geführt. Europa müsse nun mit Vernunft dagegen arbeiten.



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 3149