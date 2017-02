Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Salzburg (pta031/24.02.2017/18:15) - Die Cannabrands AG hat heute den noch

ausstehenden Kaufpreisanteil für die Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung

an der Cariboo Gold Mines PLC erhalten. Der Eigentumsübergang an die Erwerberin

Auchroisk Holdings Ltd. (Großbritannien) ist damit wirksam vollzogen. Nach

der durch die Erwerberin geplanten und nun umzusetzenden Umstrukturierung bleibt

Cannabrands AG weiterhin mit 2% an der Gesellschaft beteiligt.



