Mit einer neuen Messenger-App bekämpft Google die Dominanz von WhatsApp und Facebook. Smartphone-Marktführer Samsung, der ebenfalls auf das Google-Betriebssystem Android setzt, unterstützt den Dienst offenbar nicht.

Google kämpft mit einer neuen Messenger-App für sein Smartphone-System Android gegen die Dominanz von WhatsApp und Facebook in dem Markt an. Als weitere Netzbetreiber werden die Deutsche Telekom, Orange und Globe "Android Messages" als Standard-Anwendung für Kurzmitteilungen auf Smartphones ihrer Kunden vorinstallieren, wie der Internet-Konzern am Freitag bekanntgab. Bei einem Erfolg könnten auch die Mobilfunk-Konzerne, deren Nachfolgelösungen für die SMS bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...