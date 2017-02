The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.02.2017

ISIN Name



CA03718T1030 ANTIPODES GOLD LTD

CA22888P1053 CRUZ CAPITAL

DE000A1RFGW0 AREAL IMMOB.U.BET.AG

LU0378818214 DB X-TR.II M.IB.ABF IG 1C

US3026932059 FXCM INC. A DL -,01

US69946T1088 PARETEUM CORP. DL-,001

US8781931014 TEARLAB CORP. DL-,001

US88166T1016 TESSERA HLDG CORP.DL-,001