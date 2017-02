MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA hat der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto an den Nationalstolz seiner Landsleute appelliert. "Mexiko ist zum Wettstreit bereit - mit wem auch immer und wo auch immer", sagte der Staatschef am Freitag am Tag der Nationalflagge vor Militärs und Politiker. "Ich bin davon überzeugt, dass Mexiko im 21. Jahrhundert triumphieren wird."

Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat sich das Verhältnis der Nachbarländer deutlich verschlechtert. Trump will eine Grenzmauer bauen und Millionen illegaler Einwanderer abschieben. Zudem droht er mit Strafzöllen gegen in Mexiko gefertigte Produkte und stellt das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) in Frage.

Mexiko habe in seiner Geschichte für die Unabhängigkeit, die Freiheit und die Selbstbestimmung gekämpft, sagte Präsident Peña Nieto. "Wir sind stark und widerstandsfähig. Die Mexikaner sind fähig, kampferprobt und siegessicher." Wegen der Angriffe aus den USA waren auch in Mexiko zuletzt wieder nationalistische Töne laut geworden. Vor der Präsidentschaftswahl 2018 liegt derzeit der Linksnationalist Andrés Manuel López Obrador in den Umfragen vorn./aso/DP/he

AXC0221 2017-02-24/21:34