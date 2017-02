Am Morgen hatte Präsident Trump auf die unehrlichen Medien geschimpft, am Nachmittag gab es Nägel mit Köpfen. Liberale Blätter wie die New York Times wurden vom Pressebriefing ausgeladen. Szenen aus dem Stellungskrieg.

Den Worten folgen Taten. Jedenfalls dann, wenn es um den Kampf gegen die Presse geht. Am Morgen noch hatte US-Präsident Donald Trump vor Delegierten der Jahresveranstaltung CPAC der Republikaner nahe Washington seine bekannten Tiraden gegen die "unehrliche Presse" wiederholt und gefordert, Journalisten müssten ihre Quellen in Artikeln offenlegen, statt ungenannte "Quellen" zu zitieren. Das ist ein interessanter Vorschlag, denn der Quellenschutz gilt weltweit als einer der fundamentalsten Pfeiler der Pressefreiheit. Trump dagegen: "Ich will Namen!" Er verteidigte seine Behauptung, die Medien seien der "Feind des amerikanischen Volkes".Am Nachmittag dann wurden überraschend unbequeme politische Medien wie New York Times, Politico, Los Angeles Times oder CNN (von Trump gerne als "Clinton News Network" verhöhnt) aus einer Journalistenrunde im Weißen Haus mit Sprecher Sean Spicer ausgeladen. Die eigentlich vorgesehene wochentägliche und live übertragene Presseveranstaltung fiel aus. Das berichtete unter anderem der Nachrichtensender CNN am späten Freitag. Andere, als Trump-freundlich bekannte Medien wie die Webseite breitbart.com wurden zur Einladungsliste hinzugefügt. Der Chairman von Breitbart war Steve Bannon, heute der wichtigste Berater Trumps im Weißen Haus. Der Präsident der Korrespondentenvereinigung des Weißen Hauses, Jeff Mason, verurteilte die Aktion aufs Schärfste und forderte die anwesenden Kollegen auf, ihr Material mit den anderen zu teilen.

Selbst politische Journalisten wie Bret Baier von Fox News, einem immer wieder von Trump gelobten konservativen Medienunternehmen, verteidigte die ausgeschlossenen Kollegen. Baier erinnerte an die Solidarität anderer Medien, namentlich CNN und NYT, als Fox News von Obama ...

