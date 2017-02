Wochenrückblick KW08: Spannung bei der Deutschen Telekom

Die 12.000-Punkte-Marke konnte der DAX vergangene Handelswoche zwar knacken. Doch dann war es auch schon wieder mit der guten Laune vorbei. Im Rückwärtsgang ging es deutlich unter die psychologisch wichtige Marke. Mit Blick auf die Faschingswoche sollte man auch nicht erwarten, dass die gute Laune in den kommenden schlagartig wieder kommt. Allen Faschingsfans wünschen wir jedenfalls tolle Tage.

Vielmehr sind bis Aschermittwoch eher dünne Umsätze zu erwarten. Jede Menge Konjunkturdaten stehen derweil dennoch an. Es besteht also die Möglichkeit, dass in diesem Umfeld negative oder positive Überraschungen zu deutlichen Kursausschlägen führen. Aber warten wir es ab.

Derweil gibt es auch zunehmend mehr fundamentale Gründe, die - trotz der der Risiken - für deutsche Aktien sprechen.

Deutschland

In ziemlich unregelmäßigen Abständen kommt bei der US-Mobilfunktochtergesellschaft der Deutschen Telekom das Thema Übernahme auf. Zwar trägt T-Mobile US zu einem großen Teil zum Wachstum des Gesamtkonzerns bei, trotzdem bleibt das Unternehmen auf der Verkaufsliste. Mehr dazu hier.

Dank des Verkaufs des brasilianischen Krisen-Stahlwerks schoss die thyssenkrupp-Aktie am Mittwoch regelrecht in die Höhe. Am Donnerstag folgten einige Gewinnmitnahmen, was jedoch bleibt, ist der Eindruck, dass Deutschlands größter Stahlkonzern einen Befreiungsschlag hinbekommen hatte. Mehr dazu hier.

Der Frankfurter DAX kämpft weiter mit der runden 12.000er Marke

