Wer in Aktien aus der zweiten und dritten Reihe investieren will, muss relativ hohen Rechercheaufwand betreiben. Doch die Bilanz unserer Favoriten vom Oktober 2015 (Ausgabe 43/2015) zeigt, dass sich die Mühe auszahlt. Jetzt tritt BÖRSE ONLINE mit neun neuen aussichtsreichen Aktien aus Europa an. Von Jürgen Büttner

Den vollständigen Artikel lesen ...