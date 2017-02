Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Hugo Boss -0,54% auf 67,84, davor 10 Tage im Plus (18,67% Zuwachs von 57,48 auf 68,21), Sartorius -0,61% auf 69,92, davor 7 Tage im Plus (3,78% Zuwachs von 67,79 auf 70,35), OMV -1,46% auf 36,095, davor 7 Tage im Plus (9,72% Zuwachs von 33,38 auf 36,63), Cree -0,94% auf 27,41, davor 6 Tage im Plus (8,26% Zuwachs von 25,56 auf 27,67), Hypoport-2,77% auf 88,88, davor 6 Tage im Plus (4,89% Zuwachs von 87,15 auf 91,41), Strabag -1,44% auf 34,45, davor 5 Tage im Plus (2,48% Zuwachs von 34,11 auf 34,95), FACC -2,31% auf 7,2, davor 5 Tage im Plus (16,43% Zuwachs von 6,33 auf 7,37), Continental -1,51% auf 192,05, davor 5 Tage im Plus (2,36% Zuwachs von 190,5 auf 195), Oberbank AG Stamm -0,44% auf 68, davor 5 Tage im Plus (3,17% Zuwachs von 66,2 auf 68,3), Sanofi...

