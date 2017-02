Am Aktienmarkt ist in dieser Woche pünktlich mit den Karnevalstagen etwas Bewegung eingekehrt. Der DAX markierte zunächst ein neues Zweijahreshoch und legte das Ziel "12.000" ad acta. Angesichts der Entwicklung der Nordex-Aktie blieb der Rücksetzer am Freitag blaß. Nachdem die Aktie am Donnerstag um 16 Prozent fiel, folgten am Freitag weitere 19 Prozent. Auf Wochensicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...