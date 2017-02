Es gibt kaum eine Branche, in der der neue US-Präsident Donald Trump momentan nicht für Gesprächsstoff sorgt. Zuletzt mischte er die Pharma- und Biotech-Branche ordentlich auf. Zunächst kritisierte er die hohen Medikamentenpreise und schickte die Werte damit auf Talfahrt, dann kündigte er an, er wolle das Zulassungsverfahren der US-Gesundheitsbehörde FDA verkürzen. Die ersten Pharmaunternehmen wie Novartis waren bereits zu Gast im Weißen Haus. Ob Trump seine Forderungen letztendlich durchsetzen kann, ist mehr als fraglich. Sollte es jedoch tatsächlich Anstrengungen dahingehend geben, wären ganz klar diejenigen Unternehmen die Gewinner der Branche, die für günstigere Preise am Gesundheitsmarkt sorgen. Dazu zählt beispielsweise Illumina. Der Konzern läutet derzeit eine neue Ära im Diagnostikmarkt ein. Lag der Preis für eine Genomanalyse vor zehn Jahren noch bei rund 100.000 Dollar, so könnte es Illumina mit seiner Technologie schon bald gelingen, ein komplettes menschliches Genom für 100 Dollar zu entschlüsseln. Und das deutlich schneller.

Den vollständigen Artikel lesen ...