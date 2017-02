In der Wochensicht ist vorne: FACC 12,17% vor Airbus Group 4,89%, Boeing 2,74%, Flughafen Wien 1,83%, Lufthansa 1,56%, TUI AG 1,07%, Lockheed Martin 0,24%, Air Berlin -1,85%, Thomas Cook Group -1,86%, Fraport -2,27% und Kuoni -8,04%. In der Monatssicht ist vorne: FACC 27,43% vor Lufthansa 12,15% , Boeing 10,52% , Airbus Group 5,53% , Lockheed Martin 5,18% , Fraport 3,31% , Flughafen Wien 1,51% , Thomas Cook Group 1,34% , Air Berlin 0,52% , TUI AG 0,49% und Kuoni -8,28% . Weitere Highlights: Fraport ist nun 4 Tage im Minus (2,63% Verlust von 59,6 auf 58,03). Year-to-date lag per letztem...

Den vollständigen Artikel lesen ...