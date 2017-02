Angesichts der Bundestagswahlen im Herbst zeigt sich SPD-Kanzlerkandidat Schulz optimistisch und hält einen knappen Sieg für möglich. Eine Koalition mit kleineren Parteien will er dabei aber vermeiden.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz geht von einem bis zuletzt knappen Rennen bei der Bundestagswahl im Herbst aus. "Über 20 Prozent der Wähler entscheiden sich erst in den letzten zehn Tagen, zwei bis drei Prozent erst unmittelbar am Wahltag. Möglicherweise kommt es am Ende genau auf diese zwei, drei Prozent an", ...

