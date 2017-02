von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Im Schnitt rechnen die Experten mit einem Plus von rund 26 Prozent. In den folgenden Jahren soll der Nettogewinn ebenfalls um je zehn Prozent pro Jahr zulegen. Der Grund für die Wende in der Gewinnentwicklung liegt im neuen Fokus des Geschäfts. Die Stromerzeugung aus fossilen Energiequellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...