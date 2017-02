Berlin (ots) - Berlin - Die Entlassung von BER-Technikchef Marks könnte zugleich die letzte wichtige Entscheidung von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld gewesen sein: Nach Tagesspiegel-Informationen (Sonntagausgabe) wird in Gesellschafterkreisen intensiv über einen Nachfolger gesprochen. Auf Mühlenfeld werde jetzt "mit aller Härte und Konsequenz geschaut", hieß es.



