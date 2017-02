Zehn Großprojekte mit Gesamtinvestition von 12 Milliarden Yuan bereits genehmigt und bestätigt



Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Für den Changzhou High-Tech Park in Changzhou, China, wurden am 21. Februar zehn Großprojekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 12 Milliarden Yuan genehmigt und bestätigt, darunter eine Kooperationseinrichtung mit einem F&E-Zentrum für Automobilelektronik und Kfz-Beleuchtung und einem Produktionszentrum für Scheinwerfer sowie eine Fertigungsstätte für Del Huadong.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/470699/Changzhou_High_Tech.jpg



Es handelt sich bei den zehn Neueinrichtungen um fünf inländische Projekte mit einer Investition in Höhe von 10,5 Milliarden Yuan und fünf Projekte von ausländischen Unternehmen mit einem kombinierten Investitionsvolumen von 225 Millionen USD, zu denen eine Kooperationseinrichtung für ein F&E-Zentrum für Automobilelektronik und Kfz-Beleuchtung und ein Produktionszentrum für Scheinwerfer zählen, eine Fertigungsstätte für Del Huadong, eine Produktionsstätte für Xinquan Autoparts, eine Produktionsstätte mit intelligenter Fertigung für Five Axis CNC, das ThyssenKrupp Presta Fawer Partnerschaftsprojekt, eine Produktionsanlage für S-Oil Schmieröle, eine Einrichtung für die Herstellung von Gesundheitstees, das Hoerbiger Capital Synchronisation Project, ein Projekt in drei Phasen zur Einrichtung einer Nockenwellen-Fertigungsanlage für ThyssenKrupp, und eine Anlage zur Herstellung von Fahrzeugkabeln für Jingxin Automobile Fittings.



Der Sekretär des Städtischen Parteikomitees Changzhou, Fei Gaoyun, erklärte, 2017 werde 'ein großartiges Jahr, was Entwicklungsprojekte für die Stadt betrifft'. Der Städtische Ausschuss für den Park und die Städtische Regierung freuen sich, dass der Park die Verfügbarkeit von günstigen Ressourcen und das begünstigende Umfeld für eine Fortsetzung der bahnbrechenden Entwicklungen nutzen kann, die zur wirtschaftlichen Transformation der Stadt beigetragen haben. Die Bemühungen hinsichtlich der Verbesserungen im gesamten industriellen Prozess haben als Modell für ähnliche Parks und Industriecluster fungiert und zu einer verbesserten Effizienz geführt. Der Park werde, so Fei Gaoyun weiter, voraussichtlich Qualitätssteigerungen vorantreiben, die der Optimierung der Industriestruktur dienen und sich zu einem Vorbild für Branchen in anderen Teilen des Landes entwickeln, unabhängig davon, ob die entsprechenden Änderungen auf Stadt- oder Provinzebene, oder auch landesweit umgesetzt werden. Derartige Verbesserungen in der industriellen Struktur werden erwartungsgemäß nicht nur den Kapitaleinsatz vorantreiben, sondern auch die Ausrichtung der Investitionen verfeinern, so dass Investitionsquellen gut mit den Investitionszielen abgestimmt sind.



Dazu erläuterte Zhou Bin, Mitglied im Ständigen Kommunalausschuss Changzhou und Sekretär des Changzhou High-Tech Park Parteiarbeitsausschusses, "Der Changzhou High-Tech Park plant für 2017 eine Fokussierung auf qualitativ hochwertige Projekte, die sich auf das mittlere bis obere Segment der Lieferkette konzentrieren, und die Beibehaltung seiner Vorreiterrolle in Wissenschaft und Technik". Die Zielsetzung für den Park lautet, zwei Projekte, deren Investitionsvolumen 10 Milliarden Yuan bzw. 1 Milliarde USD übersteigt, anzuziehen, des weiteren drei Projekte mit Investitionen von über 5 Milliarden Yuan bzw. 500 Millionen USD, sowie sieben Projekte im Wert von über 3 Milliarden Yuan bzw. 300 Millionen USD, dies zusammen mit einigen kleineren, aber bedeutenden Projekten, die mindestens eine Milliarde Yuan oder 100 Millionen USD erfordern.



