Die letzte Woche brachte das gleiche Ergebnis wie zuletzt hervor. Der Dow Jones sprintet, doch der DAX schwankt. Droht nun eine größere Korrektur? Lesen Sie in dieser Ausgabe zudem die aktuellen Analysen zum DAX, Adidas, Lanxess, Deutsche Post, EUR/USD, Infineon, Innogy und Merck.

der DAX schloss zum Ende der 8. Kalenderwoche bei 11804 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 11757 Punkten stieg der Index in der Woche vom 20. bis 24. Februar um 47 Zähler oder um 0,4 Prozent. Auch in der vergangenen Woche gab es beim deutschen Leitindex ein kleineres Plus zu verzeichnen als bei seinem US-Pendant. Zwar stieg der DAX während des Handels einmal über 12000 Punkte, konnte die runde Zahl allerdings nicht nachhaltig halten, sondern fand seinen Schlusskurs stets darunter und entfernte sich vor dem Wochenende sogar wieder deutlich nach unten.

Das zwischenzeitlich auf fast 300 Zähler gestiegene Wochenplus verringerte sich durch Gewinnmitnahmen bis zur Schlussglocke am Freitag auf weniger als 50 Zähler. Nachdem er erst die Hürde um 11800 Punkte überwunden hatte, könnte der Index somit vor dem nächsten Widerstand stehen, falls es nicht gelingt, die runde Zahl zügig zu erobern. Möglicherweise habe der DAX bereits sein Jahreshoch gesehen. Nun könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Die wichtigen Marken nach unten lauten auf 11650 und 11500 ...

