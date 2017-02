Opel-Händler und Flottenbetreiber in Europa orientieren sich wegen des wahrscheinlichen Deals mit PSA neu. Konkurrent Ford hofft auf Marktanteilsgewinne - und sucht sich GM danach einen neuen Partner in Europa?

Es ist zwar noch nicht abzusehen, ob am Ende der Gespräche zwischen General Motors und dem PSA-Konzern eine komplette Übernahme von Opel steht oder nur eine französisch-deutsche Allianz - auch nach den Ausführungen von PSA-Chef Carlos Tavares auf der Bilanzpressekonferenz des französischen Autokonzerns am Donnerstag bleiben noch viele Fragen offen.

Auswirkungen haben die Verhandlungen gleichwohl schon jetzt, erfuhr die WirtschaftsWoche aus Industriekreisen: Seit einigen Tagen klopfen demnach beispielsweise bei Ford verstärkt Opel-Händler aus ganz Europa an, die in das blaue Lager wechseln möchten. Auch große Flottenbetreiber sollen sich in Köln bereits erkundigt haben, wie schnell Ford Lieferkontingente von Opel übernehmen könnte.

Die Entwicklung der Gespräche zwischen General Motors und dem französischen PSA-Konzern über Opel werden im roten Backsteinbau im Kölner Norden, in dem seit 1998 die Europazentrale von Ford sitzt, mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Ford ist immerhin auf den gleichen Märkten aktiv wie Opel mit seiner britischen Schwestermarke Vauxhall und vor allem im Geschäft mit Personenwagen ein direkter Konkurrent. Obendrein spielen beide Marken nach Stückzahlen und Zielgruppen in der gleichen Liga: Ford setzte vergangenes Jahr in der EU fast 1,4 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ab, GM Europe (GME) verkaufte knapp 1,2 Millionen Autos.

Unter dem Strich fiel die Bilanz allerdings dramatisch unterschiedlich aus: Das Geschäftsjahr 2016 endete für Ford in Europa mit einem Rekord-Vorsteuer-Gewinn von umgerechnet über 1,13 Milliarden Euro - während bei Opel/Vauxhall erneut ein operativer Verlust von 244 Millionen Euro zu Buche schlug. Dass GM-Chefin ...

