Während MDAX, TecDAX und SDAX bereits seit Wochen von der guten Stimmung an der Wall Street profitieren und ebenfalls frische Bestmarken erreichten, kam der DAX lnangsamer in Schwung. Am Dienstag kletterte der Leitindex über das bisherige Jahreshoch, am Mittwoch war die runde 12.000er-Marke fällig. Auch wenn die Bestmarke von 12.390 Punkten langsam wieder in Sichtweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...