Unterföhring (ots) - Die Besten der Welt. Der am Freitag gekürte alte und neue Weltmeister in der Nordischen Kombination, Johannes Rydzek, Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang, Bob-Weltmeister Kevin Kuske oder Schwimm-Weltmeister Thomas Rupprath: Team "Weltmeister" vereinigt Spitzensportler aus unterschiedlichsten Disziplinen. Sie gehen als Favorit in den Kampf um den letzten, fehlenden Titel: den Sieg in "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft".



In der zweiten Ausgabe von "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" kämpfen acht Teams um den Sieg. ProSieben zeigt die Event-Show am Samstag, 1. April 2017, um 20:15 Uhr live aus dem GERRY WEBER STADION in Halle (Westfalen). Heiß auf den Sieg ist auch der Titelverteidiger aus 2016: Wird sich das Team "Bachelor" mit Paul Janke, Aurelio Savina, Christian Tews, Sarah Nowak, Alisa Persch und Angelina Heger den Pokal erneut holen?



Weltmeister, die "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatoren, Herzensbrecher, Internet-Stars, Dschungel-Bewohner und weitere Stars wagen sich auf das Völkerball-Spielfeld. Welches Team überzeugt mit Sportgeist, Ballgefühl und Spielwitz und holt sich den Pokal?



Die Teams:



Team "Weltmeister": u.a. mit Kevin Kuske, Marie Lang, Johannes Rydzek und Thomas Rupprath



Team "SAT.1 Frühstücksfernsehen": u.a. mit Marlene Lufen, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Carsten "Zimbo" Zimmermann



Team "Internet": u.a. mit Sophia Thiel, KsFreakWhatElse, KrappiWhatelse und David Rüssel



Team "Hardcore": u.a. mit Martin Kesici, "Evil" Jared und Mola Adebisi



Team "Bachelor": u.a. mit Paul Janke, Sarah Nowak, Christian Tews und Alisa Persch



Team "Dschungel": u.a. mit Marc Terenzi, Hanka Rackwitz, Florian Wess, Alexander "Honey" Keen und Gina-Lisa Lohfink



Team "Natürliche Schönheit": u.a. mit Micaela Schäfer, Ingrid Pavic, Cathy Lugner und Arnold Wess



Team "Mallorca": u.a. mit Jürgen Milski, Loona, Tim Toupet und Costa Cordalis



"Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" wird produziert von Constantin Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.



Tickets für die Liveshow gibt es unter: http://www.tickethall.de/voelkerballtour210, www.gerryweber-world.de (Tel. 05201-8180) und www.eventim.de (Tel. 01806-570070; 0,20 EUR/Anruf aus dem Festnetz, inkl. MwSt; max. 0,60 EUR/Anruf aus den Mobilfunknetzen, inkl. MwSt).



Bilder zum Download stehen unter http://presse.prosieben.de bereit.



"Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" - am Samstag, 1. April 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben







