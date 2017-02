Eine umstrittene Personalie sorgt für Ärger beim Berliner Flughafen. Der Druck auf Airport-Chef Karsten Mühlenfeld steigt. Laut einem Medienbericht soll ihm der Rauswurf drohen.

Nach der Entlassung des Technik-Chefs am neuen Hauptstadtflughafen BER wächst der Druck auf Airport-Chef Karsten Mühlenfeld. Ihm drohe der Rauswurf, in Gesellschafterkreisen werde bereits "intensiv über einen Nachfolger gesprochen", schreibt der Berliner "Tagesspiegel" (Sonntag). Auf Mühlenfeld werde jetzt "mit aller Härte und Konsequenz geschaut", weil die Entlassung von Technik-Chef Jörg Marks als unabgestimmter Alleingang angesehen werde. Reaktionen am Wochenende stärkten dem Flughafenchef kaum den Rücken - im Gegenteil.

Nachfolger des Bauleiters ist auf Betreiben Mühlenfelds der frühere Bahn-Manager Christoph Bretschneider. Der Flughafen-Chef hatte den Personalwechsel am Donnerstag bekanntgegeben. In einem "Tagesspiegel"-Interview (Samstag) sagte Mühlenfeld jetzt, dass er "schon seit ein paar Wochen" Ersatz für Marks gesucht habe. "Und das war mindestens dem Anteilseigner Berlin bekannt." Senatssprecherin Claudia Sünder wies dies auf dpa-Nachfrage zurück: "Dem widersprechen wir. Die Anteilseigner sind von der Personalentscheidung Mühlenfelds in dieser Woche völlig überrascht worden."

Berlins

