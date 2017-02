BARCELONA (dpa-AFX) - Der südkoreanische Elektronik-Konzern LG hofft, mit dem neuen Smartphone G6 aus den roten Zahlen zu kommen. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentiert der Samsung -Rivale das jüngste Modell seines Smartphone-Flagschiffs. Das G6 hat einen 5,7 Zoll großes Display im umgewöhnlichen 18:9-Format und soll dadurch dem Hersteller zufolge dennoch leicht mit einer Hand zu bedienen sein. "Anders als andere Geräte passt das G6 bequem in eine Hand und bietet zudem das einmalige Erlebnis eines großen Bildschirms", erklärte LG am Sonntag.

Zudem soll das Smartphone weniger schädliche Inhaltsstoffe haben und die Nutzer können über den Sprachassistenten "Google Assistant" verfügen. Der US-Internetriese hatte am Sonntag angekündigt, seine Software auf eine Vielzahl neuerer Geräte mit dem dominierenden Smartphone-Betriebssystem Android zu bringen. Der Zugang werde schrittweise für Modelle mit der aktuellen Android-Version "Nougat" und der vorherigen Variante "Marshmallow" verfügbar gemacht. Das G6 ist nun das erste Smartphone mit dem "Google Assistant" nach dem hauseigenen Modell Pixel.

LG erhofft sich von seinem neuen Modell bessere Verkaufszahlen, nachdem der Vorgänger S5 hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

Die Schwäche im Smartphone-Markt hatte den Konzern im vergangenen Quartal in die roten Zahlen gedrückt. Die Südkoreaner verbuchten einen Verlust von 258,8 Milliarden Won (20,6 Mio Euro).

Die Mobilfunk-Sparte fuhr einen operativen Verlust von 467 Milliarden Won ein (gut 37 Mio Euro). Das Modell G5 habe sich schlecht verkauft, und die hohen Marketing-Ausgaben für das Premium-Smartphone V20 hätten das Ergebnis auch belastet, hatte LG Ende Januar berichtet.

Neben dem S6 will LG auf dem MWC in Barcelona noch eine neue Auflage seines Mittelklasse-Geräts vorstellen: Das Xpower 2 zeichne sich durch einen großen Bildschirm und eine besonders lange Akkuzeit aus, hieß es bereits vorab. Demnach hält das Gerät ein komplettes Wochenende ohne Strom durch. Frisch aufgeladen sei es fähig, etwa 15 Stunden nonstop Videos abzuspielen. Darüber hinaus ist die Selfie-Kamera mit einer Weitwinkel-Linse ausgestattet. Nutzer könnten ohne Selfie-Stick Bilder mit bis zu acht Personen aufnehmen./jto/DP/he

