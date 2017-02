Der Pharmakonzern Stada steht zum Verkauf. Drei Kaufinteressenten dürfen nun in die Bücher des Unternehmens schauen. Möglicherweise werden sie ihre Angebote noch einmal aufbessern.

Der vor einer möglichen Übernahme stehende Arzneimittel-Hersteller Stada gibt den drei potentiellen Kaufinteressenten seit dem Wochenende die Möglichkeit, in die Bücher des Unternehmens zu schauen. Wie Stada am Samstag mitteilte, wolle man sicherstellen, dass alle potenziellen Bieter den gleichen Informationsstand sowie die gleiche Gelegenheit erhalten, ihre Pläne für das Unternehmen zu präsentieren. Zu diesem Zweck wurde ein Datenraum eingerichtet und die Kaufinteressenten zu einem mehrstufigen Prüfungsprozess - der so genannten ...

