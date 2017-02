Straubing (ots) - Wenn Trump meint, er, beziehungsweise seine Mannschaft, dürften schon vor seiner Amtseinführung als Präsident im Namen der USA mit dem Kreml verhandeln, so irrt er. Ja mehr: Er gefährdet die Interessen Amerikas. Genau das wird Flynn vorgeworfen und kam erst kürzlich ans Licht. Und wenn nun immer mehr aus dem Umfeld des Präsidenten und den Vorgängen im Weißen Haus bekannt wird, so zeigt dies, dass die Mitarbeiter der Regierung von ihrem Chef nicht viel halten. Im Gegenzug aber den Medien falsches Spiel oder Lüge zu unterstellen, ist doch ein bisschen zu einfach. Trump hat auch als Präsident noch einige Lektionen zu lernen.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de