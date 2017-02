Mainz (ots) - Ausgerechnet am Fastnachtswochenende macht jemand ein Auto zur Waffe. Schlimm, in doppelter Hinsicht: Dass ein Wirrkopf nicht nur töten, sondern die aus seiner Sicht maximale Aufmerksamkeit erzielen wollte, kann nicht ausgeschlossen werden. Ein 73-Jähriger musste dafür sterben. Der mutmaßliche Täter ist gefasst, die Polizei ermittelt. An dieser Stelle hätten sich die Beamten bis vor wenigen Jahren auf ihre Arbeit konzentrieren können. Das ist 2017 anders. Sie sahen sich einer Flut wüster und nach Lage der Dinge haltloser Anwürfe ausgesetzt: Ein Moslem sei der Täter, und das Schweigekartell aus Staat und Medien vertusche das. Die Mannheimer Beamten antworteten zum Teil mit deutlichen Worten - ohne Erfolg. Und das ist neben dem Umstand, dass ein Unschuldiger sein Leben lassen musste, die schockierende Erkenntnis des Wochenendes. Auf Twitter, Facebook oder YouTube pöbeln und faken selbst ernannte Retter des Abendlandes, Freunde Russlands oder germanische Vordenker (alle Namen nur leicht verfremdet), was das Zeug hält. Und Menschen (Bots?), deren Twitter-Konto in bewusster Kopie Donald Trumps mit "@real" beginnt. Die Parallelen zum Geschehen jenseits des Atlantiks sind nur zu augenfällig: Man setzt auf Zersetzung und Diskreditierung von Strukturen und Autoritäten. Irgendwann sind alle so verunsichert, dass sie alles für möglich halten und zur leichten Beute für totalitäre Demokratiekiller werden. So gesehen hat uns die Polizei am Wochenende zweifach verteidigt. Beim Kampf gegen Verbrecher müssen und können wir uns auf sie verlassen. Beim Kampf gegen digitale Dumpfbacken und Hasspredigten dürfen wir sie nicht allein lassen.



