Die adesso AG hat Mitte Februar bekannt gegeben, 100% der Anteile an der UnitCon GmbH erworben zu haben. Die auf IT-Beratung und Entwicklungsunternehmen im Bereich SAP Customer Engagement, Business Analytics und Hana spezialisierte Gesellschaft ergänzt damit das Produktportfolio der Tochtergesellschaft ARITHNEA hervorragend, da diese nun alles aus einer Hand anbieten kann. Durch die Übernahme werden somit die bestehenden Aktivitäten im Bereich Customer Engagement & Commerce ausgebaut. Die UnitCon GmbH verstärkt die ARITHNEA hierbei als erfahrenes SAP-Beratungshaus durch fundiertes Prozess- und Technologie-Know-how für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Marketing und Vertrieb. Das Unternehmen ist u.a. SAP Silver Partner und bringt entsprechend eine tiefgreifende Expertise für SAP Hybris und SAP Business Intelligence Lösungen mit ein. Dies führt insgesamt dazu, dass ARITHNEA als eines der ersten Unternehmen in der DACH-Region ein durchgängiges Angebot des SAP Hybris Portfolios anbieten kann und macht ARITHNEA laut Unternehmensangaben zu einem der Marktführer für Beratung und Einführung von SAP Hybris Lösungen. Es wird zudem betont, dass die bestehende Partnerschaft von ARITHNEA mit SAP durch den Zusammenschluss weiter intensiviert wird.



Die UnitCon erzielt rund 5 Mio. € Umsatz und dabei eine hoch attraktive EBITDA-Marge von >20%. Zum Vergleich: Die EBITDA-Marge von adesso lag nach 9 Monaten in 2016 bei 8,8%. Der Kaufpreis für das schuldenfreie Unternehmen soll laut eigenen Angaben im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. In der ersten Ankündigung zur Übernahme wurde ein EBIT-Multiple von unter 6 genannt, sodass ich konservativ mit einem Kaufpreis von 6,0 Mio. € rechne. Aufgrund eines zum 31.12.2015 bestehenden Bestands an Liquiden Mitteln i.H.v. 1,3 Mio. € habe ich daher einen Mittelabfluss i.H.v. 4,7 Mio. € berücksichtigt. Mit Blick auf das Wachstum gibt die adesso AG an, dass dieses in den letzten 3 Jahren bei durchschnittlich 17% pro Jahr lag und zeigt damit das hohe Wachstum, ebenso wie das hohe Potenzial auf.



