Zum Auftakt des Mobile World Congress 2017 stellte die Huawei Consumer Business Group heute das HUAWEI P10 und das HUAWEI P10 Plus vor. Die mit Spannung erwarteten Geräte sind eine gelungene Mischung aus stilvoller Hardware und neuster Technologie, veredelt in beeindruckenden Farben und ausgestattet mit Kameras auf der Vorder- und Rückseite, mit denen jedes Selfie in Studioqualität gelingt.

Außerdem enthüllte Huawei die zweite Auflage seiner Smartwatch, die HUAWEI WATCH 2 und die HUAWEI Smartwatch im Porsche-Design. Die leichte 4G-Wearable für den Sport vereint innovative Technologie mit authentischer Uhrmacherkunst und zeichnet sich durch athletischen Stil aus.

"Kultur und Technologie beeinflussen immer mehr jeden Aspekt unseres Lebens. Daher wollen wir neue Produkte und Erfahrungen bieten, die letztlich unser Leben verbessern und bereichern", erläutert Richard Yu, CEO, Huawei Consumer Business Group. "Die neuen Smartphones HUAWEI P10 und HUAWEI P10 Plus verbinden die einzigartigen Fotofunktionen von Leica mit unserem hervorragendem Design und unserer hochwertigen Hardware."

Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

Leica Dual-Camera 2.0 im HUAWEI P10 und Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition im HUAWEI P10 Plus mit 3D-Gesichtserkennung, dynamischer Ausleuchtung, Verbesserungen des Breitbildformats, natürlichem Bokeh-Effekt und HUAWEI Hybrid Zoom sowie der weltweit ersten Leica-Frontkamera

Trendige Farben und stylisches Design, einschließlich der ersten Hyper Diamond-Cut-Ausführung der Branche und Farbvarianten, die in Zusammenarbeit mit Pantone entwickelt wurden

Kirin 960-Prozessor, HUAWEI Ultra Memory und neue EMUI 5.1 Software

Professionelle Aufnahmen bei allen Lichtbedingungen

Mit dem Monochromsensor (20 Megapixel), dem RGB-Sensor (12 Megapixel) und der Frontkamera (8 Megapixel) bieten die neue Leica Dual-Camera 2.0 des HUAWEI P10 und die Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition des Huawei P10 Plus überlegene technische Fotofunktionen für hohe künstlerische Ansprüche.

Zu den Portrait-Features der Geräte zählen präzise 3D-Gesichtserkennung, dynamische Ausleuchtung und Verbesserungen des Breitbildformats. Ein intelligenter Imaging-Algorithmus erzeugt strahlende Portraits mit studioähnlichen Beleuchtungs- und Makeup-Effekten. Ein natürlicher, auf dem neuen Schärfentiefenalgorithmus basierender Bokeh-Effekt kreiert schärfere, klarere und lebhaftere Farben im Vordergrund, während der Hintergrund elegant unscharf dargestellt wird.

Die Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition des HUAWEI P10 Plus enthält die neuen Leica-Linsen SUMMILUX-H mit einer größeren F/1.8-Blende und höherer optischer Leistung. Als Gemeinschaftsentwicklung mit GoPro verfügen das HUAWEI P10 und das HUAWEI P10 Plus außerdem über "Highlights": ein mobiles Bearbeitungs-Tool, das ein dynamisches Video aus den Bildern und Filmen der Anwender zusammenstellt.

P-Serie im Kultdesign mit trendiger Veredelung

Das HUAWEI P10 ist das erste Smartphone der Branche mit Hyper Diamond-Cut-Veredelung in raffinierter Sandstrahl- und Hochglanzoptik. Als Ergebnis der ersten branchenübergreifenden Zusammenarbeit mit dem Pantone Color Institute sind das HUAWEI P10 und das HUAWEI P10 Plus in einzigartigen Farben erhältlich, darunter "Dazzling Blue" und "Greenery", die PANTONE-Farbe des Jahres 2017.

Die Ausführung in Hyper Diamond-Cut ist in den Farben "Dazzling Blue" und "Dazzling Gold" erhältlich. Die Farben Greenery, Rose Gold, Mystic Silver, Graphite Black und Prestige Gold sind in Sandstrahloptik und Ceramic White ist als Hochglanzausführung verfügbar.

Das 5,1"- und das 5,5"-Modell sind mit dem aktuellen Schutzglas Corning Gorilla 5 und schmaler Fassung ausgestattet, während das 2K-Display des HUAWEI P10 Plus durch Detailreichtum glänzt. Bei der P-Serie ist das Fenster der Signaturkamera bündig in die Rückseite des Geräts eingebettet.

Der Fingerabdrucksensor des HUAWEI P10 und des HUAWEI P10 Plus befindet sich jetzt an der Vorderseite unter einer durchgehenden Glasscheibe. Da dieser Sensor auch die Navigationsleiste ersetzt, wird eine größere Bildschirmdarstellung erreicht.

Höchstleistung dank modernster Technologie

Mit dem leistungsstarken Kirin 960-Prozessor und der komplett neuen Software EMUI 5.1 erreichen diese Smartphones einen neuen Performance-Level.

Hinzu kommt das HUAWEI Ultra Memory, das auf dem Maschinenlernalgorithmus aufsetzt: Die Maschine merkt sich zunächst, wie Anwender ihr Smartphone nutzen. Dann steuert das HUAWEI Ultra Memory den RAM gemäß der Nutzung von Apps, damit häufig verwendete Apps und Services schneller geladen werden, was besonders beim Multitasking höhere Leistung bedeutet. EMUI 5.1 verbessert zudem die Touch-Technologie mit schnelleren Treibern, prädiktivem Touch-Tracking und parallelem Grafik-Rendering.

Mit 3200- und 3750mA-Akkus unterstützen die Geräte die Schnellladefunktion HUAWEI SuperCharge. Die Niederspannungs-/Niedertemperatur-Schnellladefunktion ist durch den "Super Safe 5 Gate Protection"-Mechanismus geschützt, der Spannung, Strom und Temperatur in Echtzeit überprüft und somit schnelles und sicheres Laden ermöglicht.

Für den Einsatz im 4.5G-Netzwerk bietet das HUAWEI P10 Plus 4x4 MIMO (vier physische Antennen). Beide Geräte verfügen über 2X2 Wi-Fi MIMO (zwei Antennen) zwecks Netzabdeckung bei schneller Wi-Fi-Geschwindigkeit. Um eine schnellere und genauere Navigation über Karten und Anwendungen sowie die Erkennung der GPS- und Funknetzstandorte zu erleichtern, kombiniert die HUAWEI HiGeo-Technologie multisensorisches Tracking mit Big Data im Offline-Modus.

Preise und Verfügbarkeit

Das HUAWEI P10 und das HUAWEI P10 Plus sind ab März auf den folgenden Märkten erhältlich:

Australien Italien Saudi-Arabien Österreich Malaysia Singapur Chile Mexiko Südafrika China Niederlande Spanien Kolumbien Neuseeland Schweden Dänemark Norwegen Thailand Finnland Peru Türkei Frankreich Philippinen UAE Deutschland Polen Großbritannien Griechenland Russland Vietnam

Version EUR (inkl. Steuer) HUAWEI P10 64 GB 4 GB 649 HUAWEI P10 Plus 64 GB 4 GB 699 HUAWEI P10 Plus 128 GB 6 GB 799

Die HUAWEI WATCH 2 wird ab März zu einem Einstiegspreis von 329 in über 20 Ländern und Regionen erhältlich sein.

