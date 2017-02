Russlands Opposition ist zersplittert, doch im Gedenken an den ermordeten Putin-Kritiker Nemzow vereint. Eine Kundgebung bringt in Moskau Tausende Menschen auf die Straße. Viele sind sich der Schwäche der Kremlgegner bewusst.

Tausende Menschen schlängeln und quetschen sich durch die Straße, mitten im Herzen Moskaus. "Russland wird frei sein", dröhnt es aus einem Lautsprecher. "Putin muss weg", skandieren die Demonstranten. Eigentlich ist es ein Trauermarsch für den ermordeten russischen Oppositionellen Boris Nemzow. Doch für die Studentin Darija Polschikowa ist die Versammlung ein "Symbol für Freiheit und Demokratie". Sie marschiert bereits zum dritten Mal mit. An den 27. Februar 2015 kann sie sich noch gut erinnern. Es war der Abend, an dem Nemzow erschossen wurde.

Von den Tausenden Demonstranten glaubt eigentlich niemand an die offizielle Version, nach der fünf Tschetschenen hinter dem Mord an Nemzow stecken sollen. Gegen die Männer läuft ein Prozess. Selbst wenn es zu einer Verurteilung kommen sollte, würden die wahren Hintergründe der Tat aber im Dunkeln bleiben, sind sich die Menschen hier sicher. Nemzows Angehörige und Unterstützer vermuten, dass der Mord von höchster Stelle geplant worden sei und etwa der kremltreue Machthaber in der Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, die Tat angeordnet habe.

Der Mord an einer der Galionsfiguren der zersplitterten russischen Opposition traf Aktivisten und Kritiker 2015 schwer und schwächt sie bis heute. Zwar waren sie schon zuvor systematisch an den Rand der politischen Existenz gedrängt worden, doch nun verfielen sie in eine Art ...

