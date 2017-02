FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu VW-Managergehälter:

"Die Spitzenmanager bei Volkswagen bekommen von 2017 an weniger Geld. Damit reagiert der Aufsichtsrat des Konzerns auf die massive, öffentliche Kritik an den üppigen Gehältern, den zum Teil jedes Maß sprengenden Pensionszusagen oder den Entschädigungssummen in zweistelliger Millionenhöhe, die Manager bekommen haben, obwohl VW in der größten Krise seiner Geschichte steckt. Die Zeit der Spitzensummen, wie sie der frühere Vorstandschef Martin Winterkorn noch kassieren konnte, ist jetzt endlich auch in Wolfsburg vorbei. Doch wieder - wie schon bei der Aufklärung des Abgasskandals bei manipulierten Dieselmotoren - wirkt VW bei seinen Entscheidungen wie getrieben. Wolfsburg reagiert auf politischen Druck, Einsicht und eigenen Gestaltungswillen kann man kaum erkennen."/be/DP/he

AXC0004 2017-02-27/05:35