Basel, 27. Februar 2017 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat vorschlägt, auf der am 27. April 2017 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft Dr. Nicole Onetto als nicht-exekutives Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Domenico Scala, Präsident des Verwaltungsrats von Basilea, sagte: "Basilea hat erfolgreich zwei Antiinfektiva für den Spitalbereich auf den Markt gebracht, das Antimykotikum Cresemba und das Antibiotikum Zevtera/Mabelio. In unserem Onkologie-Portfolio bewegen wir uns auf wichtige Entscheidungspunkte zu. Daher hat der Verwaltungsrat beschlossen, seine Expertise im Bereich Onkologie weiter zu verstärken und ist erfreut, dass sich Dr. Onetto bereit erklärt hat, für die Wahl in den Verwaltungsrat zu kandidieren. Sie hat eine erfolgreiche Laufbahn absolviert und verfügt über beträchtliche operative und strategische Erfahrung bei der Entwicklung neuartiger und innovativer Wirkstoffe für die Krebstherapie sowie darin, diese als Medikamente Patienten verfügbar zu machen."

Dr. Nicole Onetto ist französische und kanadische Staatsbürgerin und derzeit als unabhängige Beraterin für Onkologie, Medikamentenentwicklung und translationale Forschung in Vancouver, Kanada tätig. Zuvor war sie von 2009 bis 2016 Deputy Director & Chief Scientific Officer beim Ontario Institute for Cancer Research (OICR) in Toronto, Kanada. Von 2005 bis 2009 war sie Senior Vice President und Chief Medical Officer bei ZymoGenetics Inc. Zwischen 2002 und 2005 arbeitete sie für OSI Pharmaceuticals, Inc., zunächst als Executive Vice President Oncology und danach als Chief Medical Officer und Executive Vice President. Ihre Laufbahn in der pharmazeutischen Industrie umfasst ausserdem Führungsfunktionen unter anderem bei Bristol-Myers Squibb und der von Gilead Sciences, Inc. übernommenen Nexstar Pharmaceuticals. Derzeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrats bei ProNAi Therapeutics, einer Firma mit Fokus auf Onkologie-Hämatologie mit Sitz in Vancouver. Zuvor war sie elf Jahre Verwaltungsratsmitglied bei ImmunoGen Inc. und hatte Verwaltungsratspositionen bei einer Reihe weiterer gelisteter und nicht gelisteter Unternehmen im Bereich Onkologie inne. Dr. Onetto erwarb ihren Doktor der Medizin (MD) an der Universität von Paris und hält einen Master in Pharmakologie der Universität von Montréal.

Sollte Dr. Onetto gewählt und alle derzeitigen Verwaltungsräte wiedergewählt werden, bestünde der Verwaltungsrat der Basilea aus sieben Mitgliedern: Prof. Daniel Lew, Dr. Martin Nicklasson, Dr. Thomas M. Rinderknecht (derzeitiger Vizepräsident des Verwaltungsrats), Domenico Scala (derzeitiger Präsident des Verwaltungsrats), Dr. Nicole Onetto, Steven D. Skolsky und Dr. Thomas Werner.

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Antibiotika, Antimykotika und Medikamenten zur Krebstherapie spezialisiert hat. Basileas Therapeutika zielen dabei auf das medizinische Problem der zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ab. Mittels der integrierten Forschungs-, Entwicklungsaktivitäten und Vermarktungsaktivitäten der Tochtergesellschaft Basilea Pharmaceutica International AG erforscht, entwickelt und vermarktet das Unternehmen innovative Medikamente, um den medizinischen Bedarf von Patienten zu adressieren, die an schweren und potenziell lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com (http://www.basilea.com).

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

