FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.259 EUR

P82 XFRA AU000000PIC0 PERPETUAL EQU. INV. 0.016 EUR

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.022 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.016 EUR

1TW XFRA BMG9019D1048 TRAVELPORT WORLDW.DL-0025 0.071 EUR

XFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %

W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.170 EUR

TEV XFRA US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR 0.321 EUR

MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.311 EUR

JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.292 EUR

GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.613 EUR

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.198 EUR

TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.099 EUR

AL4 XFRA AU000000AHY8 ASALEO CARE LTD 0.044 EUR

NVP5 XFRA TH0219010R14 TIPCO ASPH. -NVDR- BA 1 0.016 EUR

07F XFRA KYG4772A1085 INFINITY DEVELOP. HD-,01 0.003 EUR

XFRA DE000A0B1K12 DT.PFBR.BANK 05/25 VAR 0.000 %

CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.131 EUR

NRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.094 EUR

GK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.123 EUR

B6G XFRA AU000000BGA8 BEGA CHEESE LTD. 0.036 EUR

TPY1 XFRA TH0219010Z14 TIPCO ASPHALT -FGN- BA 1 0.016 EUR

FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.160 EUR

FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.113 EUR

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.292 EUR

TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.198 EUR

IE8 XFRA AU000000NVT2 NAVITAS LTD 0.068 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.448 EUR