FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MDO XETR US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.886 EUR

HAL XETR US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.170 EUR

AE9 XETR CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.094 EUR

QCI XETR US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.500 EUR

LOM XETR US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.716 EUR

KEL XETR US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.490 EUR