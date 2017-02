FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

N4D XFRA US8475601097 SPECTRA ENERGY DL -,001

IH9 XFRA US46069S1096 INTERSIL DL-,01

I9T XFRA CA4589772041 INTERMAP TECHS CORP.

XFRA CA03718T1030 ANTIPODES GOLD LTD

XFRA US3026932059 FXCM INC. A DL -,01

XFRA CA22888P1053 CRUZ CAPITAL

XFRA US8781931014 TEARLAB CORP. DL-,001

XFRA US88166T1016 TESSERA HLDG CORP.DL-,001