FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
GOS XETR US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.613 EUR
TEV XETR US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR 0.321 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
GOS XETR US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.613 EUR
TEV XETR US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR 0.321 EUR