FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.02.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DX2Y XFRA LU0328476337 DB X-TR.DB HEDG.FD.IN
BCLN XFRA CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NA SF18,6
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.02.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DX2Y XFRA LU0328476337 DB X-TR.DB HEDG.FD.IN
BCLN XFRA CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NA SF18,6