SMT Scharf intensiviert südamerikanischen Vertrieb

DGAP-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung SMT Scharf intensiviert südamerikanischen Vertrieb

27.02.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SMT Scharf intensiviert südamerikanischen Vertrieb

Hamm, 27. Februar 2017 - Mit der Gründung einer Vertriebsgesellschaft in Chile rückt die SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986) noch näher an die südamerikanischen Kunden im Nicht-Kohle-Bergbau heran. Eintragung und Start der Gesellschaft werden im März 2017 vollzogen.

Hans Joachim Theiß, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG, kommentiert: "Uns zeichnet aus, dass wir mit einer starken Vertriebsmannschaft direkt in unseren Zielmärkten vertreten sind und regelmäßig mit unseren Kunden vor Ort in Kontakt treten. Wir begleiten unsere Kunden während des kompletten Produktlebenszyklus mit innovativen Ideen. Von Chile aus werden wir nun mit einem eigenen Vertriebshub die Potenziale im südamerikanischen Hartgesteinsbergbau, z.B. in Kupferminen, noch besser heben können. Auch bei Sondermaschinen für den Bruchkammerbau sehen wir bei bestehenden Kunden Folgepotenziale, die wir nun noch besser adressieren können."

Die bisherige Marktbearbeitung in Südamerika erfolgte über einen Vertriebspartner. Durch die Umstellung der Vertriebsorganisation überträgt SMT Scharf das in anderen Bergbauregionen bewährte Prinzip der Lokalisierung auch auf den südamerikanischen Markt, der insbesondere im Abbau von Metallen große Absatzpotenziale in der Zukunft bietet. Durch Erschließung weiterer geographischer Märkte soll das organische Wachstum von SMT Scharf gefördert werden. Daneben stellen externes Wachstum, z.B. durch die Vertriebspartnerschaft im Tunnelbau mit Mühlhäuser, sowie die Steigerung der operativen Exzellenz, z.B. durch Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit im Konzernverbund, die beiden weiteren Säulen der Wachstumsstrategie dar. SMT Scharf will sich durch Maßnahmen in den drei strategischen Bereichen stark positionieren, um überdurchschnittlich vom Bergbauaufschwung zu partizipieren und gleichzeitig weniger abhängig von der Zyklizität des Geschäfts mit Bergbauausrüstung zu werden.

"Wir kennen uns in unseren Märkten sehr gut aus und verfügen über eine langjährige Erfahrung mit dem lokalen Vertrieb und After-Sales-Geschäft. Wir sehen die Chance, diese Kernkompetenz zukünftig auch in Vertriebspartnerschaften mit Dritten oder im Rahmen weiterer Joint Venture- Gründungen zu nutzen", ergänzt Theiß.

Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transport- und Infrastrukturausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 45 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sechs Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt Investor Relations cometis AG Henryk Deter / Maximilian Breuer Tel: +49(0)611 - 205855-22 Fax: +49(0)611 - 205855-66 E-Mail: breuer@cometis.de

27.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SMT Scharf AG Römerstrasse 104 59075 Hamm Deutschland Telefon: +49 2381 960-01 Fax: +49 2381 960-230 E-Mail: info@smtscharf.com Internet: www.smtscharf.com ISIN: DE0005751986 WKN: 575198

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

547595 27.02.2017

ISIN DE0005751986

AXC0018 2017-02-27/07:30