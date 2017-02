TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Abwarten lautet zum Wochenbeginn die Devise an den asiatischen Märkten. Die Leitindizes der wichtigsten Handelsplätze geben am Montag überwiegend leicht nach. Am Dienstag will US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress Details zu seinen Haushaltsplänen vorstellen. Im Fokus der Investoren dürften vor allem die von ihm in Aussicht gestellten "phänomenalen" Steuerkürzungen stehen. "Der Druck auf ihn (Trump) hat zuletzt stetig zugenommen", sagt Andreas Rees von Unicredit.

Der Schanghai-Composite-.Index gibt um 0,4 Prozent auf 3.240 Punkte nach. Der japanische Nikkei-225 gerät mit minus 0,9 Prozent auf 19.107 Punkten etwas stärker unter Druck. Der Yen hat im asiatischen Devisenhandel erneut aufgewertet, der US-Dollar ist zur japanischen Währung vorübergehend unter 112 Yen gefallen. Anschließend hat sich der Greenback wieder etwas stabilisiert auf 112,17 Yen. Der Yen hat zum Dollar drei Tage in Folge aufgewertet, was an Japans Börsen die Kurse der Banken und Exporteure belastet.

Die ersten politischen Vorhaben des neuen US-Präsidenten seien "nach hinten losgegangen", sagt Rees und verweist unter anderem auf die Einwanderungspolitik. Auch zeitlich falle Trump zurück, denn Vorgänger wie Ronald Reagan, George W. Bush und Barrack Obama hätten ihre Agenda früher vorgestellt als Trump. Und schließlich dürfte sich die Mehrheit der Republikaner im Kongress gegen eine ausufernde Staatsverschuldung stellen.

Exportwerte und Chip-Aktien geben nach

Der festere Yen drückt auf die Kurse japanischer Exporteure. So geben Aktien von Toyota um 0,6 Prozent nach und Mitsubishi Motors um 2,4 Prozent. Sony verlieren 1,2 Prozent. Papiere des Finanzkonzerns Mitsubishi UFJ Financial geben um 2,7 Prozent nach. Das Unternehmen will in das Online-Banking in den USA einsteigen, um seine Dollar-Einlagen zu erhöhen.

Stärker unter Druck stehen die Kurse von Halbleiter-Herstellern und -Zulieferern. Sie waren zuletzt in der Erwartung einer dynamischeren Nachfrage nach Chips kräftig gestiegen. Der aufwertende Yen drückt nun auf die Notierungen, Aktien von Ibiden verlieren 5 Prozent, Sumco 4 Prozent und Rohm 3,4 Prozent.

In Singapur springen Aktien des Werftbetreibers Cosco Corp nach einem fast zweimonatigen Dornröschenschlaf um 14 Prozent nach oben. Ende Dezember war die Aktie vom Handel ausgesetzt worden, nachdem der Mutterkonzern China COSCO Shipping den Umbau des Werftengeschäfts angekündigt hatte. Am Freitagabend hat China COSCO angekündigt, Anteile an drei Werften der Tochter zu übernehmen und dieser somit liquide Mittel zuzuführen.

Auch an Asiens Rohstoffbörsen herrscht eine abwartende Haltung. Der WTI-Ölpreis legt leicht zu auf 54,30 US-Dollar. Die Feinunze Gold tritt mit 1.258 Dollar auf der Stelle. Industriemetalle wie Kupfer, Zink und Aluminium geben nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.724,20 -0,26% +0,44% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.107,47 -0,90% +0,03% 07:00 Kospi (Seoul) 2.086,60 -0,36% +2,97% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.240,56 -0,40% +4,41% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.904,63 -0,25% +8,97% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.104,46 -0,40% +7,77% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.702,03 +0,22% +3,67% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 % YTD EUR/USD 1,0567 +0,1% 1,0560 +0,5% EUR/JPY 118,54 +0,0% 118,53 -3,6% EUR/GBP 0,8498 +0,2% 0,8480 -0,3% GBP/USD 1,2434 -0,2% 1,2454 +0,8% USD/JPY 112,17 -0,1% 112,24 -4,0% USD/KRW 1130,50 0% 1130,50 -6,4% USD/CNY 6,8691 +0,0% 6,8691 -1,1% USD/CNH 6,8604 +0,1% 6,8546 -1,6% USD/HKD 7,7608 -0,0% 7,7612 +0,1% AUD/USD 0,7694 +0,3% 0,7674 +6,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,33 53,99 +0,6% 0,34 -2,0% Brent/ICE 56,39 55,99 +0,7% 0,40 -1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,56 1.256,90 +0,1% +0,66 +9,2% Silber (Spot) 18,39 18,37 +0,1% +0,02 +15,4% Platin (Spot) 1.027,90 1.027,95 -0,0% -0,05 +13,8% Kupfer-Future 2,66 2,68 -0,7% -0,02 +6,2%

