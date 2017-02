NEW YORK (IT-Times) - Für Star-Investor Warren Buffett und seine Berkshire Hathaway Holding hat sich das Investment in Apple-Aktien bereits gelohnt. Per Ende Dezember 2016 sitzt Berkshire Hathaway auf Kursgewinnen in Höhe von 1,6 Mrd. Dollar im Zusammenhang mit der Anschaffung von Apple-Aktien. Per Ende...

