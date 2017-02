Expertenmeinung

US-Arbeitsmarkt zeigt unverändert Stärke

Das anhaltende Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten fegt den Arbeitsmarkt langsam leer. In der ersten Februar-Woche stellten nur noch 234.000 Personen einen neuen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung. Weniger waren es zuletzt nur in der Schlusswoche des November 2016, als mit 233.000 ein 43-Jahres-Tief erreicht worden war.

Eine Zahl unter 300.000 Neuanträgen gilt als Zeichen für einen gesunden Arbeitsmarkt. Diese Schwelle wird nun seit 101 Wochen unterschritten. Das ist die längste Periode seit dem Jahr 1970. Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt lag zuletzt bei 244.250 Neuanträgen und damit so niedrig wie zuletzt 1973.

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A0JK80

Erfahren Sie mehr unter www.jpmorganassetmanagement.de/Macro

Wesentliche Anlegerinformationen