Nach Informationen des Handelsblatt will China die geplante Quotenregelung für Elektroautos entschärfen. Das Handelsblatt beruft sich auf "mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen". Ursprünglich hatte die chinesische Regierung vorgesehen, dass ab dem 1. Januar 2018 acht Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge jedes Autoherstellers mit einem Elektromotor oder zumindest mit einem Plug-In ausgestattet sein müssen. Bei Verfehlung der Quote hätte dies hohe Strafzahlungen nach sich gezogen. Im Jahr 2019 hätte diese Quote ursprünglich auf zehn, 2020 sogar auf zwölf Prozent des Absatzes klettern sollen, so der Plan der chinesischen Regierung.

Den vollständigen Artikel lesen ...