Keinen versöhnlichen Wochenausklang gab es letzte Woche für die europäischen Börsen, es ging mit einem deutlichen Minus ins Wochenende. Für den Rückgang gab es kaum fundamentale Gründe, es schein ganz einfach so als ob die Aufwärtsbewegung zu weit nach vorne gelaufen wäre und an Kraft verloren habe. Auch Unternehmen, die durchaus Zahlen im Rahmen der Erwartungen geliefert hatten, konnten kaum zulegen, bei den geringsten Enttäuschungen wurde dagegen gnadenlos abgestraft, wie beispielsweise BASF erleben musste. Für den Chemiekonzern ging es am Freitag mehr als 2,4% nach unten, obwohl die gemeldeten Zahlen über den Erwartungen lagen, aber der Ausblick konnte die Investoren nicht zufriedenstellen. Ebenso musste der...

