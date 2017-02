Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PR2SNA2/ WKN PR2SNA) auf die Aktie von HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7/ WKN A1PHFF) vor.Der Modekonzern HUGO BOSS habe im vergangenen Jahr einen Umsatzeinbruch hinnehmen müssen, dennoch habe das vierte Quartal Konzernchef Mark Langer positiv gestimmt. Insgesamt werde für 2016 ein Konzernumsatz von 2,69 Milliarden Euro erwartet, etwa ein Minus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das letzte Quartal 2016 stimme jedoch zuversichtlich, da währungsbereinigt nur noch ein Rückgang von einem Prozent erwartet werde. "Die Ergebnisse des vierten Quartals zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In China haben wir im zweiten Halbjahr den Turnaround geschafft. Auch in Europa haben wir uns in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet", so Langer.

