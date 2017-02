Berlin - In einer Rede bei der Landesvertreterversammlung für die diesjährige Bundestagswahl sagte CDU-Bundeskanzlerin Merkel, das "Volk ist jeder, der in diesem Land lebt", so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt Frauke Petry, Bundesvorsitzende der AfD und Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag: "Frau Merkel ist eine Feindin des Grundgesetzes.

Den vollständigen Artikel lesen ...