Marktkommentar

Bewertungen in Europa und den USA

Da US-Aktien im Vergleich höher bewertet sind, suchen viele Investoren in Europa nach Anlagemöglichkeiten. Letzte Woche ging der S&P 500 Index mit einem Forward-KGV von 17,7 aus dem Handel und lag damit 11 % über seinem 25-jährigen Durchschnitt. Die folgende Grafik zeigt jedoch, dass das Kurs-Buchwert-Verhältnis europäischer Aktien in Relation zu US-Titeln fast den niedrigsten Stand seit 25 Jahren erreicht hat. Zudem erleben die europäischen Volkswirtschaften derzeit einen simultanen Wirtschaftsaufschwung. 2016 verbuchten alle 28 EU-Länder ein positives Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, was zuletzt 2007 der Fall gewesen war. Die bessere Wirtschaftslage in der Region wird allerdings von politischen Sorgen überschattet. Wir sind der Meinung, dass diese Bedenken eventuell übertrieben sind. Sobald die politische Situation geklärt ist, dürften sich die Anleger wieder auf die besseren Fundamentaldaten konzentrieren, was den Aktienmärkten der Region zugutekommen sollte.

