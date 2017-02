Am Donnerstag nach Handelsschluss wurde gemeldet, dass Evotec jetzt den beherrschenden Aktionär von Novo Nordisk, die Novo A/S mit im Boot hat. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung hat Novo 13 Millionen neue Aktien von Evotec erworben und spült damit 90,3 Mio. Euro in die Evotec-Kasse. Die Dänen sind für Evotec ein neuer, wichtiger strategischer Investor und verleihen dem Unternehmen neues Vertrauen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...