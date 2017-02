von Petra Maier, Euro am Sonntag Vizions by Zalando" ist kein neues Modelabel, sondern der Name einer Konferenz über die Chancen und Herausforderungen von digitalen Plattformen, die der Onlinemodehändler Ende April mit hochkarätigen Experten veranstaltet. Auf digitalen Plattformen können viele Firmen Produkte und Leistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...