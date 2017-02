FMW-Redaktion

In 2014 gab es das große schottische Unabhängigkeitsreferendum. 55,3% der Schotten entschieden sich ein Teil von Großbritannien bleiben zu wollen. Damit war die Sache eigentlich endgültig gegessen, denn die schottische Regierungspartei, die unbedingt aus UK austreten wollte, erklärte diese Wahl vorher zu einer Wahl, die nur einmal in einer Generation vorkomme. Alles entscheidend, sozusagen.

Aber seitdem nun endgültig klar ist, dass Theresa May Großbritannien sogar von sich aus in einem "harten Brexit" aus der EU führen wird, stehen die Zeichen endgültig wieder auf "zweiter Anlauf". Denn die Schotten sind mit großer Mehrheit EU-freundlich eingestellt, und wollen in der EU verbleiben. Dass Großbritannien hart aus der EU ausscheidet, und man auch nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes sein wird, ist ein Schock für die Schotten.

Laut der regierenden Scottish National Party habe ...

