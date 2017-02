Bei der Oscarverleihung in Los Angeles war man am Sonntag unsicher, welcher Film denn letztendlich den begehrten Award "Best Picture" erhalten soll. An den Börsen ist der Award für das größte Drama zu Jahresbeginn schon vergeben. Mit rund 33 Prozent Kursverlust seit dem Beginn der letzten Woche hat sich Nordex den Titel redlich verdient. Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...