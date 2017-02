DAX - Abwärtswelle wird korrigiert

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

nach einem neuen Jahreshoch oberhalb von 12.000 Punkten kippte der Index in der zweiten Wochenhälfte deutlich ab und schloss in der Nähe der Wochentiefs. Zum Wochenstart gab es heute Vormittag ein Aufwärtsgap, welches jedoch relativ zügig wieder geschlossen wurde.

Das kurzfristige Chartbild hat sich mit dem Rücksetzer in der zweiten Wochenhälfte wieder ein wenig eingetrübt. Der Rücksetzer war impulsiv und wird aktuell korrigiert. Diese Korrektur könnte den deutschen Leitindex noch einmal in den Bereich 11.877 bis 11.913 Punkte (61,8 %-Retracement bei 11.913 Punkten) führen, bevor eine zweite Abwärtswelle starten sollte. Erst ein Anstieg zurück über 11.950 Punkte auf Stundenschlusskursbasis bringt neue prozyklisch bullische Impulse. Bis dahin dominiert die Wahrscheinlichkeit für eine zeitlich und preislich ausgedehntere Abwärtsbewegung in den Bereich 11.600 bis 11.700 Punkte.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2017 - 22.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.02.2012 - 20.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU72P0 10,05 10.850 11,44 30.06.2017 DAX® Index HU75AS 6,13 11.240 18,18 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.02.2017; 09:57 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU719F 10,80 12.900 11,38 30.06.2017 DAX® Index HU7ZDG 6,27 12.440 19,54 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.02.2017; 09:57 Uhr

Der Beitrag DAX - Abwärtswelle wird korrigiert erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).